Aurora Ranvestel, ex concorrente della ventiduesima edizione di Amici, quest’anno è tornata nel talent show di Maria De Filippi per sostituire Gaia De Martino (infortunata) durante il Serale. Purtroppo per entrambe, Aurora è stata eliminata dopo sole due puntate.

Nel breve periodo di permanenza all’interno della casetta, molti telespettatori hanno notato una sorta di interesse di Mida nei confronti della Ranvestel, nonostante con loro convivesse Gaia, l’ex del cantante. Ma cosa c’è stato tra Aurora e Mida? Questa domanda è stata rivolta direttamente alla ballerina su Instagram: “Con Mida hai legato? Che tipo di rapporto avevate?”. “Raga, letteralmente solo quello che avete visto. Mi faceva le tisane prima di dormire e ogni tanto parlavamo facendoci grosse risate, perché è un tipo molto divertente. Ma non abbiamo mai avuto modo di raccontarci o legarci più di tanto rispetto ad altri”.

Mida ricorda l'esperienza a Sanremo Giovani

“Non arrivare in finale per me sarebbe il ripetersi dell’insuccesso. Quando sono andato anno scorso a Sanremo Giovani pensavo di arrivare sul palco di Sanremo, di avere le capacità. Quella cosa è stata devastante. Ho dovuto ricominciare da capo. Guardare in faccia quelli che credevano in me. Quando non sono riuscito ad ottenere quella roba là ero distrutto. Sono convinto di avere qualcosa, per una volta voglio che una cosa vada bene. Non voglio che mi venga regalata, lavoro come un matto per ottenerla”. […] “Sento il peso di dimostrare alle persone che credono in me di crederci come ci credo io. Sono terrorizzato”.