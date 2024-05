Questa sera, lunedì 6 maggio, Gerry Scotti torna su Canale 5 (ore 18,45) con un grande classico della televisione italiana: La ruota della Fortuna, che Mediaset ha deciso di riproporre in occasione del 100 anni dalla nascita di Mike Buongiorno. Lui che l’ha presentato a partire dal 1989 per quattordici edizioni ed un totale di 3.124 puntate. Gerry Scotti sarà dunque protagonista nella fascia preserale di Canale 5 affiancato dall’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Samira Lui.

“Lo scorso anno, il 3 giugno, ricorreva l'anniversario per i miei 40 anni di televisione: Pier Silvio Berlusconi con grande generosità mi chiese come avrei voluto festeggiare ed io ho risposto che volevo ricordare Mike Bongiorno con un suo programma e in particolare con La ruota della fortuna perché piaceva a me, alla mia mamma e al mio papà. Era la trasmissione dal sapore più internazionale che si potesse vedere. Va ancora in onda all'estero e anche negli Stati Uniti", ha spiegato Gerry Scotti all’Ansa.

Ed in merito ad una possibile conduzione del Festival Di Sanremo, Gerry ha rivelato a TVBlog: “Mediaset mi ha già detto che posso fare tranquillamente il Festival di Sanremo. Perché quando ci sarà una proposta seria il mio editore nella sua persona di Piersilvio Berlusconi, mi ha già detto che in quel caso mi darebbe sicuramente il permesso. Il fatto è che finora non ho mai ricevuto una proposta seria, quindi non ho mai dovuto chiedere il permesso, semplice. Sul tempo che mi sono dato? Beh Vianello l’ha condotto a 76 anni, quindi c’è tempo”.