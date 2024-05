Giuseppe Garibaldi, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha pubblicato su Instagram una storia in difesa di Beatrice Luzzi.

Tra il bidello calabrese e l’attrice, dopo i fraintendimenti all’interno della Casa di Cinecittà, sembra essere tornato nuovamente il sereno. Una volta terminato il reality show condotto da Alfonso Signorini i due si sono riconciliati. Molto spesso, Beatrice aveva accusato Giuseppe di non aver mai preso le sue difesa quando si scontrava con gli altri inquilini. Adesso, però, Garibaldi ha voluto dimostrarle di volerla difendere pubblicamente.

Infatti, l’ex gieffino, in una storia su Instagram corredata da una foto di loro due insieme, ha scritto: “Non permetto più a nessuno di parlare male di lei, di me, di noi. Amici, fandom, gossippari, persone qualunque che ancora dopo il GF tendono a screditarci. Che ognuno si faccia la propria vita privata, e cercate di avere un po’ di tatto e umanità per gente che sta in silenzio e non alimenta nulla contro nessuno, nonostante è tutti giorni sotto il giudizio. Io vi consiglio: ‘Cercate di guardate la trave che avete nel vostro occhio, piuttosto che guardare la pagliuzza nell’occhio altrui”.