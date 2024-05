Simona Tagli, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello (è entrata in corsa ed è riuscita ad arrivare fino alla finale), in una lunga intervista rilasciata a ComingSoon.it, ha tracciato un bilancio della sua avventura nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

“Dopo i due mesi trascorsi nella Casa di Grande Fratello, sono tornata alla vita di tutti i giorni sicuramente cambiata e con nuove priorità. Sono stati due mesi di isolamento, personale e mediatico, due mesi di ‘silenzio’, di grande introspezione, che mi sono serviti tantissimo e mi hanno dato una chiave di lettura, per la vita, totalmente nuova. Infatti, se prima tendevo a fare tutto insieme e a farmi prendere dalla frenesia quotidiana, oggi riesco a darmi delle priorità e a non essere più presente in tempo reale per qualsiasi cosa. Per la mia famiglia e i miei affetti ci sono sempre, ovvio, ma, ad esempio, al telefono, non ci sono più “in tempo reale”: se una cosa non è urgente, posso non rispondere sul momento e magari richiamare dopo. Riguardo al lavoro: certo, sono tornata in negozio al mio lavoro di Hair Artist per mamme e bambini, ma proseguo anche con il mio lavoro legato al mondo dello spettacolo, con ospitate e altri impegni, tra cui una rubrica per i social a cui sto lavorando. Insomma, una cosa non esclude l’altra. Per me, entrambi questi lavori convergono in una full immersion artistica".

E ancora: “Il Grande Frarello ha rappresentato un grande bagaglio di emozioni e insegnamenti che mi porto nel cuore e non voglio dimenticare. È stata un’esperienza bellissima, molto importante, legata a quel “silenzio” di cui parlavo prima. Quando entri nella Casa, capisci quanto la vita prima di varcare quella Porta sia assordante, e quanto, invece, sia importante il silenzio per guardarsi dentro e connettersi con sé stessi”.

Poi, in merito alla vittoria di Perla Vatiero, Simona ha detto: “Stimo molto Perla: è una ragazza giovane, ma molto matura per la sua età. La sua storia d’amore con Mirko è vera, autentica, ha fatto sognare tutto il pubblico, che si è riconosciuto in loro, nelle difficoltà che possono esserci in una coppia – come il tradimento – e nella voglia di superarle. Ha fatto un percorso bellissimo, indubbiamente. Per me, però, l’ho detto anche prima, la vittoria doveva essere di Beatrice. Beatrice è stata l’anima di questo Grande Fratello, capace di rigenerarsi quotidianamente, anche quando le andavano contro. Quindi, secondo me, doveva vincere lei".