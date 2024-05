Simona Tagli, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello (nonostante sia entrata in corsa è riuscita ad arrivare fino alla finale), in un’intervista rilasciata a ComingSoon.it, oltre a tracciare un bilancio della sua avventura nella Casa di Cinecittà e a parlare della vittoria di Perla Vatiero, ha detto la sua su una possibile relazione tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi.

“Se tra loro può nascere qualcosa? Non credo. Beatrice è una persona molto protettiva. Credo che anche nei confronti di Giuseppe abbia sentito questo istinto di protezione, anche dal punto di vista professionale. Ma non credo che a livello sentimentale possa nascere qualcosa”.

E ancora: “Io e Beatrice ci siamo incontrate quando siamo state entrambe ospiti di alcune trasmissioni e ci siamo mandate qualche messaggio. D’altronde, dopo due mesi trascorsi insieme, a me capita di avere nostalgia di quello che abbiamo vissuto. Quello che succederà, ce lo dirà il tempo. L’amicizia è composta da mille sfumature.

Chi mi è rimasto nel cuore tra gli ex concorrenti oltre a Beatrice? Perla, la stimo molto. È stata capace di adattarsi a quello che succedeva senza per forza andare dritta per la strada che si era prefissata”.

Poi, Simona ha parlato della possibilità di partecipare ad un nuovo reality show: “Al momento, direi di no. Sono entusiasta di questo Grande Fratello e va bene così. Per me Grande Fratello è stato una grande scoperta: non pensavo che in un ambiente così confortevole – rispetto agli altri reality - si potessero vivere momenti anche molto difficili che, però, diventano una esperienza di vita. La cosa bella, se riesci a entrare nella profondità delle cose e a non viverle in maniera superficiale, è proprio riuscire a fare tesoro e trarre insegnamento dalle cose che vivi. E per me Grande Fratello è stato un insegnamento importante.

Se mi piacerebbe partecipare a Uomini e Donne? Potrebbe essere un’idea. Magari trovo la persona giusta”.