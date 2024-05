Demet Özdemir, classe 1992, ha moltissimi fan che da sempre la seguono per ogni suo progetto, serie o film.

Il successo è internazionale, tanto che ogni sua interpretazione ottiene un consenso garantito dai telespettatori. Inoltre è tra le attrici turche di maggior successo degli ultimi anni, con un numero elevatissimo di followers.

Demet è passata di successo in successo nelle serie televisive Kurt Seyit ve Şura, Çilek Kokusu, No 309, Erkenci Kuş, Doğan Ev Kaderindir, e infine Adım Farah, prendendo parte anche a diversi progetti per piattaforme digitali.

Recentemente in Italia ha interpretato la Sanem in DayDreamer - Le ali del sogno, insieme a Can Yaman. Da qui è partito il tormentone Özdemir, motivo per cui successivamente non è stato difficile raggiungere il successo su Netflix con la commedia romantica Aşk Tactics, ossia Tattiche d’amore.

Nel 2025 andrà in onda la terza parte della trilogia

Dopo due stagioni in cui la commedia ha avuto milioni di visualizzazioni, nel 2025 sarà trasmessa la terza ed ultima parte.

E’ quanto si apprende dalla stampa turca. Sembrerebbe che la casa di produzione abbia già cominciato a radunare l’intero team e a richiamare i due protagonisti mostrando loro il copione.

Le fan ovviamente sono su di giri per questa fuga di notizie. La trama a quanto pare vedrà i due personaggi principali, ovvero Demet Özdemir e Sukru Ozyildiz, alle prese con le loro carriere, il loro matrimonio e la loro figlia.

Una versione più matura di Asli e Kerem. Questo perché secondo il regista Emre Kabakusak il pubblico merita di avere finale degno della storia d’amore tra i due protagonisti, fatta di strategie e tattiche. Il film andrà in onda su Netflix nel 2025.