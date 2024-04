In occasione della festa della liberazione d’Italia dall’occupazione nazifascista, Beatrice Luzzi, protagonista assoluta dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha pubblicato su Instagram un videomessaggio rivolto ai suoi fan.

L’attrice si è mostrata all’aperto rivelando di essere in vacanza vicino al Monte Circeo, nel resort del papà di Sergio D’Ottavi, suo ex coinquilino nella Casa più spiata d’Italia. “Ho alle spalle la montagna della maga Circe e un piccolo resort dove vengo ospitata gentilmente dal papà di Sergio – ha detto l’attrice -. Sergio non c’è (si trova a Milano insieme a Greta Rossetti, ndr), ma il papà sì ed è super gentile e io super fortunata. Sono qui col mio piccolo Elia (il figlio di 13 anni, ndr) perché il grande ormai è perso con la sua bella”.

Le parole di Beatrice Luzzi in occasione del 25 aprile

“Volevo augurare a tutti voi una giornata dalla Liberazione degna di questo nome, liberazione dal nazifascismo prima di tutto, che significa la possibilità di pensare con la propria testa, di esprimere il proprio pensiero, di agire secondo correttezza nel rispetto degli altri, di agire senza violenza cercando il confronto e non lo scontro, la libertà dei popoli, la democrazia, il fatto che uno vale uno, che ci sia giustizia, tutti uguali di fronte alla legge e giustizia anche sociale, cioè la possibilità che chi nasce povero possa, attraverso le sue competenze, il talento e il sacrificio, aspirare a quello che vuole. Auguro a tutti, soprattutto, la liberazione dal pregiudizio, dagli schemi, dai punti di vista, dalle aspettative, la liberazione da una piccola realtà, per renderci tuti infinito, quali siamo, dove siamo. Ciao, buona Liberazione a tutti voi”.