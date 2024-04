Chi ieri sera ha guardato una nuova puntata di Pechino Express avrà sicuramente notato che Antonella Fiordelisi aveva il labbro superiore particolarmente gonfio. Ma cosa sarà successo all’influencer campana?

A quanto pare, la causa di questo gonfiore è da attribuire al morso di un ragno. Durante la puntata di Pechino Express andata in onda ieri, Costantino Della Gherardesca si è accorto del gonfiore, e ha chiesto spiegazioni alla Fiordelisi, che ha chiarito: “Credo mi abbia punto un insetto, non lo so, forse un ragno, non so bene. Però mi è gonfiato tutto”. Il conduttore ha quindi fatto i suoi complimenti: “Coraggiosissima visto che ti sei presentata comunque qui da noi”.

Ieri sera, quando andava in onda la puntata, Antonella è intervenuta su X, rivelando che lei e la compagna di squadra, Estefania Bernal, la notte del morso l’hanno trascorsa in una casa piena di ragni ed insetti: “Abbiamo dormito in una casa piena di insetti e ovviamente a chi dovevano pungere i ragni? Non si molla per nulla lo stesso. Siamo arrivate seconde. Si va in semifinale, ma è stata veramente tosta”.

Nonostante gli imprevisti (la Fiordelisi è stata anche vittima di una brutta caduta), il team ItaliaArgentina è approdato in semifinale.