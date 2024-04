Un ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, durante uno sfogo su Instagram, ha rivelato che qualcuno dei suoi ex coinquilini gli avrebbe “rubato” dei vestiti. Stiamo parlando di Federico Massaro, il quale ha raccontato che alcuni degli abiti che aveva all’interno della Casa di Cinecittà sono spariti. Il modello milanese ha risposto all’esperta di gossip Deianira Marzano, che lo aveva accusato di cercare visibilità facendo la vittima.

“Complimenti, Deianira. Dici a me che voglio fare hype ma tu parli male di me sui social e hai il profilo privato e quindi per scoprire cosa dici di me devo seguirti. E sono io che cerco popolarità? E comunque mi sembra strano che tu mi accusi di aver rubato, quando è dalla fine del GF che mi lamento che mi sono spariti dei vestiti!”

L’ex gieffino, poi, a domanda diretta “Chi ti ha fatto perdere le staffe dei tuoi ex compagni di Grande Fratello?”, ha risposto facendo i nomi di tre ex gieffini: “Se non ci fossero state le telecamere, ragazzi. Io mi sono trattenuto tanto, per quieto vivere. Ma vabbè Sergio, Alessio e Perla. Soprattutto Perla perché qualsiasi cosa facessi era sempre sbagliata, stava sempre ad attaccarmi su tutto. Si litigava sempre per cavolate. La cosa che mi dava più fastidio erano le litigate perché appena litigavi con qualcuno, arrivavano altri a mettersi davanti alle telecamere. Nessuno mi chiedeva mai come stessi dopo quelle litigate, pensavano tutti alla propria reputazione e a come ne sarebbe uscita dalle immagini che l’Italia vedeva”.