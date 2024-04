Federico Massaro è un fiume in piena! L’ex concorrente della diciassettesima edizione del Grande Fratello prosegue la sua personalissima “guerra” a colpi di stories su Instagram contro alcuni dei suoi ex coinquilini. In un nuovo video, il modello ha rivelato di aver rischiato di perdere le staffe.

Dopo aver chiarito il suo rapporto con Vittorio Menozzi e aver dato dei “falsi e doppiogiochisti” ad alcuni ex concorrenti, Federico ha sganciato una nuova bomba nei confronti di Sergio D’Ottavi, Alessio Falsone e Perla Vatiero.

Federico attacca Sergio, Alessio e Perla

“Chi mi ha fatto perdere le staffe? Se non ci fossero state le telecamere, ragazzi… Io mi sono trattenuto tanto per quieto vivere. Ma vabbè, Sergio Alessio e Perla. Soprattutto Perla, perché qualsiasi cosa facessi era sempre sbagliata, stava sempre ad attaccarmi su tutto. Si litigava sempre per cavolate. La cosa che mi dava più fastidio erano le litigate, perché appena litigavi con qualcuno arrivavano altri a mettersi davanti alle telecamere. Nessuno mi ha mai chiesto come stessi dopo quelle litigate, pensavano tutti alla propria reputazione e a come ne sarebbe uscita dalle immagini che l’Italia vedeva”.

Federico ha poi pubblicato un video in cui si sente in sottofondo la voce di Sergio D’Ottavi, che era in compagnia di Greta Rossetti e Perla Vatiero in una nota terrazza milanese, mentre parlano proprio di lui, facendo riferimento in particolare alla frase di Massaro, il quale ha detto che se non ci fossero state le telecamere non si sarebbe trattenuto.