Massimiliano Varrese, tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha deciso di aprire un box domande su Instagram per rispondere alle curiosità dei follwer.

Innanzitutto, l’attore ha rivelato con quali degli ex coinquilini è rimasto in contatto: “Ragazzi, lo sapete. Io sono sempre andato d’accordo con tutti, anche quando discutevo, ma perché quello fa parte del mio carattere e della vita, soprattutto in una condizione del genere. Sapete che io non sono uno che le manda a dire, ma devi dire di essere rimasto in contatto con tutti. Proprio ieri ho sentito Sergio, ci siamo fatti una videochiamata, ci siamo fatti ovviamente un sacco di risate e ci siamo detti di rivederci presto, anzi non vedo l’ora di rivedere Sergio perché per me è stato molto importante. Mi ha fatto fare delle grasse risate e mi ha alleggerito molto la vita negli ultimi due mesi”.

Massimiliano ha svelato di aver già incontrato Giuseppe Garibaldi e Paolo Masella, e che spera di rivedere presto anche Alessio Falsone, Anita Olivieri e Letizia Petris.

E quando gli hanno chiesto per quale motivo non si sia mai difeso dalle accuse che gli ha mosso Heidi Baci, Varrese ha risposto in un modo piuttosto particolare: ha preferito non dire nulla, pubblicando un boomerang e portandosi una mano alla bocca, lasciando intendere che sarebbe stato meglio restare in silenzio e che non poteva parlare.

Infine, sul rapporto con la sua ex Valentina Melis ha detto: “La sento e la vedo quotidianamente, è la mamma di Mia. Lo sapete, ci vedete e andiamo d’accordo, furboni!”.