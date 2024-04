Nei giorni scorsi, Federico Massaro, rispondendo alle curiosità dei follower, ha rivelato di aver allontanato alcuni ex coinquilini del Grande Fratello perché l’hanno deluso. Il modello milanese ha parlato di alcune cattiverie che avrebbe ricevuto da alcuni ex gieffini, ma senza fare nomi.

“Cosa non mi è piaciuto degli ex gieffini che mi hanno deluso? Il doppiogiochismo, la finta amicizia, parlare alle spalle, prendere in giro, essere finti, inventare cose, fare un sacco di dinamiche finte mettendosi d’accordo con altre persone. Usciti dal GF questi di cui parlo hanno fatto di peggio, sono spariti, se non il classico ‘buon compleanno e tanti auguri’. E basta, quindi sì, ci sono state anche persone così, ma devo dire che la maggior parte degli ex gieffini mi hanno stupito in positivo, però sì, ci sono anche persone così”.

Tra i “doppiogiochisti” non ci sono, però, Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Giuseppe Garibaldi e, ovviamente, Vittorio Menozzi, visto che sera Federico Massaro ne ha parlato molto bene: “Se vedessi Bea adesso? L’abbraccerei fortissimo, le direi che mi è mancata, semplicemente. Si tratta di una grande donna che un’enorme esperienza, che ha affrontato tante cose nella vita e l’ha fatto benissimo. Alcune delle quali le avete viste anche al Grande Fratello. Giuseppe? Lo sento, gli ho detto che quando torna a Milano ci dobbiamo assolutamente vedere. […] Io ho fatto una festa intima e quella del 27 sarà una festa mia e di Vittorio insieme e inviteremo qualcuno del Grande Fratello. Con Vitto va tutto benissimo lui è il mio fratellino.

Il ristorante di Rosy? Premetto che non è una pubblicità. Voi non potete capire. A Milano sono stato in un sacco di posti buonissimi, ma da lei sono rimasto a bocca aperta. Non solo per com’è il posto, per l’accoglienza, ma anche per il cibo, per tutto quanto messo insieme. Per me è stata una vera esperienza e ne è valsa la pena”.

Nelle ultime ore, Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno svelato un nuovo retroscena che riguarderebbe Federico: “Pare che Federico del GF, per fare hype, continui ad insinuare che tutte ce l’hanno con lui. A tutti i costi vuole fare petrosino ogni minestra, quando poi lui è il primo a confabulare con gli altri! E pare anche che si sia dimenticato di restituire alcuni vestiti che erano capitato per ‘caso’ nella sua valigia”.