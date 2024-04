Come è emerso dalle anticipazioni relative alla registrazione di Uomini e Donne di ieri, martedì 23 aprile, Ida Platano è rimasto senza corteggiatori. Dopo l’uscita di scena di Mario Cusitore, che la tronista ha deciso di eliminare dopo aver scoperto che il corteggiatore aveva incontrato una donna in un B&B (si tratterebbe dell’ex dama del Trono Over Melissa, scesa per corteggiare Alessandro Vicinanza), anche Pierpaolo Siano ha deciso di fare un passo indietro.

“Pierpaolo è sceso molto arrabbiato, ha voluto parlare per primo dicendo ad Ida che l’ha preso in giro, rallentando il rapporto con lui per stare dietro alla segnalazione di Mario – ha rivelato Lorenzo Pugnaloni -. Poi, il corteggiatore ha proseguito dicendo che Ida ha preso in giro lui e la gente a casa in tutti questi anni, stando appresso ad uno come Mario con tutte quelle segnalazioni, mentre secondo lui voleva passare per quella sensibile e che voleva una persona che le desse certezza.

Alla fine Pierpaolo se n’è andato dicendo che pure se Ida oggi lo avesse voluto scegliere, lui avrebbe detto di no perché non vuole essere la ruota di scorta. L’hanno seguito nel camerino con le telecamere, ma lui non ha voluto parlare con lei. Alla fine Ida esce dallo studio piangendo e se ne va”.

A distanza di 24 ore, Ida Platano ha rotto il silenzio sui social, pubblicando quello che sembra a tutti gli effetti un messaggio di commiato rivolto ai fan e al programma stesso.

“Ciao belli miei, come state? Spero voi tutto bene. Io sto un po’ così così… Mi sentivo di dirvi delle cose. Non vi ho mai considerato soltanto un numero di persone che mi seguono, ma come degli esseri umane, persone che si sono affezionate a me e di queste ne sono onorata e grata.

Di cuore vi ringrazio perché in alcuni momento NO mi siete stati vicino e di conforto, anche tramite uno schermo ho sentito la vostra anima e il vostro affetto. Ringrazio anche tutte quelle donne che si sono presentate di persone o che ci hanno messo la faccia.

Vi abbraccio forte e sono davvero grata di avere un seguito di persone vere. Vi auguro una buona giornata. Con affetto, Ida”.