Drastico cambio del palinsesto Mediaset per questo giovedì 25 aprile, giorno in cui si celebra la liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascista. L’Isola dei Famosi, la soap opera Endless Love e i programmi di Maria De Filippi, Uomini e Donne e Amici, non andranno in onda. Il Biscione ha deciso di sostituire queste trasmissioni con un evento speciale dedicato alla soap opera La Promessa.

I telespettatori di Uomini e Donne dovranno aspettare più del previsto per rivedere in scena, troniste/i, corteggiatrici e corteggiatori, dame e cavalieri del dating show di Maria De Filippi. Oltre allo stop prevedibile per la festa della Liberazione, infatti, il programma principe del pomeriggio di Canale 5 salterà anche la puntata di domani, venerdì 26 aprile. La messa in onda riprenderà regolarmente lunedì 29 aprile.

Per quanto riguarda Amici, invece, lo stop sarà di durata molto più breve. Il talent show salterà solo il daytime di oggi 25 aprile, mentre domani sarà regolarmente in onda alle 16.10 su Canale 5 con l’ultimo appuntamento pomeridiano prima della puntata serale, prevista per il giorno successivo.