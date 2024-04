Fan impazzite per il nuovo annuncio di Kerem Bürsin. L’attore turco di Love is in the air torna in Italia.

La serie turca con Hande Ercel trasmessa un anno fa su Canale 5 ha letteralmente creato il fenomeno Kerem, un po' come accadde ai tempi di Can Yaman.

In particolare Kerem, che vive tutt’ora in Turchia, è impegnato su due set.

Si è appreso infatti che Bürsin, che stava girando il film Blue Cave ad Antalya, prenderà parte al nuovo film di Onur Ünlü. Le riprese di Blue Cave, diretto da Altan Dönmez e in cui Kerem Bürsin interpreta il ruolo principale con Devrim Özkan, termineranno il 26 aprile.

Un altro progetto ncinematografico porterà Kerem Bursin in Italia

Ma Kerem Bürsin ha firmato un nuovo progetto cinematografico con il film Son Of A Rich, diretto da Onur Ünlü, che dovrebbe apparire sul set a fine giugno.

Il progetto, prodotto da Kunay Film, è in fase di realizzazione ed ispirato al libro russo Holop.

Da quanto si apprende alcune scene del nuovo film verranno girate in Italia, in particolare nel Sud del Paese.

Non sappiamo ancora precisamente la regione e la città, ma è quasi certo che Kerem Bursin risiederà per un certo periodo in Italia.

In molti hanno paragonato Kerem a Can Yaman anche se le loro carriere per così dire “italiane” sono ben diverse. Can dopo il successo di DayDreamer, Bitter Sweet, Mr Wrong, ha girato in Italia Viola come il mare ed attualmente è alle prese con Sandokan. Quindi sta lavorando con case di produzioni italiane, come la Luxe Vide.

Kerem invece prosegue con quelle turche, ma è certo che le sue pellicole verranno anche trasmesse in Italia in particolare sulla piattaforma Prime Video.