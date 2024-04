Poco dopo il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, Federico Massaro ha stretto quasi subito una bella amicizia con Vittorio Menozzi. Anche ora che il reality show condotto da Alfonso Signorini è terminato, i due modelli continuano a frequentarsi. In molti erano convinto che tra i due ex gieffini ci fosse qualcosa in più di una semplice amicizia, tanto che su X nacque l’hashtag “Vittorico”.

In una storia Instagram pubblicata pochi giorni dopo la sua eliminazione, Federico però è stato chiaro: “Certo che rivedrò Vitto, gli voglio bene, io e lui siamo amici. Sì, amici!”. Eppure c’è ancora qualcuno che pensa che i due ex concorrenti del GF stiano insieme. Per questo motivo, il modello milanese ha fatto chiarezza.

Federico fa chiarezza sul rapporto con Vittorio

“Vitto è qui a Milano e fa le sue cose. Gli ho anche dato una mano, lui sta cercando di imparare la recitazione. Ha fatto avanti e indietro e ora è qui. Allora, io voglio chiarire questa cosa e infatti vi ringrazio per avermi fatto questa domanda. Sia io, che Lorenzo il mio migliore amico, che un altro mio caro amico, che Vittorio siamo etero. Non è che non esistono amicizie belle tra etero maschi.

Non è che se io do una mano a Vittorio e viene a vivere da me allora siamo una coppia di fidanzati, no. Questa cosa deve finire: ci sono le amicizie belle tra etero, come ci sono anche le coppie. Ma noi siamo eterosessuali, basta con questa cosa.

Quali sono le domande più imbarazzanti che mi sono state fatte da quando sono uscito dal Grande Fratello? Ragazzi, onestamente proprio queste sul fatto che io e Vitto siamo una coppia, perché è assurdo che appena due ragazzi sono molto insieme allora tutti pensano che ci sia più che amicizia. Sia chiaro che io non ho problemi, uno può essere omo o etero e non fa differenza. Uno può essere etero o no, se mi sta simpatico diventa mio amico, ma fine. Se dico cento e mille volte che sono etero allora basta, non continuate a dire queste cose su me e i miei amici”.