Il nuovo podcast di Giulia Salemi, Non lo faccio x moda, ha debuttato la scorsa settimana con l’intervista ad Alfonso Signorini. Molto presto, l’ex vippona ospiterà anche Beatrice Luzzi, protagonista indiscussa della diciassettesima edizione del Grande Fratello.

"Perchè ho intervistato Beatrice Luzzi"

“Avendo fatto due edizioni come concorrente e un’altra come esperta social in studio ho un debole per il GF, che mi diverto sempre a guardare. Nonostante non mi sia esposta durante l’anno ci tenevo, per la finale, a fare un in bocca al lupo ad Alfonso e a tutto il gruppo con il quale sono rimasta in ottimi rapporti – ha dichiarato Giulia a Vanity Fair -. Quest’anno il format è cambiato molto rispetto al passato, ed è per questo che lo sforzo doveva essere ripagato. Beatrice Luzzi mi incuriosisce molto. È una donna di 50 anni che ha un grande vissuto di cui mi interessava parlare. Ha toccato la fama vera, si è allontanata dal mondo dello spettacolo per vent’anni e poi è tornata: nel podcast le chiedo i motivi di quella sparizione, se sia stata una sua scelta, e lei è stata molto generosa, parlando anche del rapporto con sua madre oltre che dell’esperienza al GF che sta ancora metabolizzando”.

E su Alfonso Signorini, l’influencer italo iraniana ha aggiunto: “Abbiamo un rapporto bellissimo: con Alfonso ci siamo sempre visti e sentiti durante quest’anno, e quando alla fine della puntata gli ho detto che gli sarò sempre grata per le opportunità che mi ha dato, e lui mi ha risposto che vuole la mia amicizia per sempre mi sono emozionata. Le malelingue lasciano il tempo che trovano”.

Giulia Salemi, perché ha deciso di fare un podcast

“Cerco di darmi da fare anche fuori dai social network, e il podcast ne è un esempio. Mi piacerebbe un domani riprendere la radio senza mai dimenticare il sogno di tornare presto in televisione: non vedo l’ora che arrivi la mia opportunità. Nel frattempo cerco di dare un colpo al cerchio e uno alla botte, impegnandomi a fondo affinché questo faccia la differenza”.