Ad inizio aprile, dopo la fine della relazione con Carlo Beretta, ha iniziato a circolare la voce circa un presunto flirt tra Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo, fratello dell’attrice Diana. A rivelarlo era stato Novella 2000, che ha sostenuto che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si stava frequentando con l’uomo. Il mercante di Cash or Trash aveva infatti condiviso sui social una foto in compagnia dell’ex gieffina mentre si trovavano in auto insieme.

Nei giorni successivi, però, alcuni avvistamenti di Giulia in compagnia del suo storico ex Andrea Damante, avevano lasciato ipotizzare ad un possibile e clamoroso ritorno di fiamma tra i due, visto che anche l’ex tronista e dj aveva messo un punto alla storia con Elisa Visari. Ipotesi poi smentita, visto che i due si sono visti esclusivamente per lavoro.

Ieri sera, l’esperto di gossip Alessandro Rosica, noto sul web con lo pseudonimo di Investigatore social, ha ufficializzato la relazione tra Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo: “E’ ufficiale: Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo sono ufficialmente fidanzati. Lei ha conosciuto anche la sorella di lui, tra cui la conosciutissima sorella Diana. Lo sapevano tutti, però nessuno ne parlava, come mai? Perché ve la facevano passare come una semplice amicizia, e in effetti tutti hanno abboccato. Tutti tranne me che ho le talpe vicine alle loro famiglie”.

A ciò si aggiunge che poche ore fa, Giano ha pubblicato tra le sue Instagram stories uno scatto di lui e Giulia che si baciano.