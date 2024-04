Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Raffaella Scuotto e Brando Ephirikian dopo l’uscita da Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice partenopea e l’ex tronista, dopo un percorso tortuoso e ricco di alti e bassi vissuto dentro e fuori lo studio del dating show di Maria De Filippi, si stanno godendo a pieno la loro relazione lontano dalle telecamere.

Ieri sera, Raffaella ha deciso di dedicare del tempo ai follower rispondendo alle loro curiosità. L’ex corteggiatrice ha raccontato in che modo ha sempre vissuto l’amore: “Mai cercato nulla per bisogno. Ho sempre pensato che qualora fosse arrivato, sarebbe stato un di più che avrei accolto con molto piacere. Brando per me ha significato quel di più, e sono contenta di aver trovato l’amore in un’altra persona. Ma quando non avevo lui, avevo comunque me stessa, e quando hai te stesso vali per centomila”.

Raffaella Scuotto ha poi replicato ad una domanda particolarmente pungente. Una follower, infatti, le ha scritto: “Tu e Brando non vi vedete mai, solo per lavoro”. Non si è fatta attendere la risposta dell’ex corteggiatrice. “Ci vediamo quando riusciamo a far combaciare i nostri impegni. Stiamo insieme da poco più di un mese, stiamo bene, abbiamo alti e bassi come ogni coppia di questo mondo. Ho 26 anni e una testa pensante, non siamo in un film Disney ma nella vita reale, e partire a mille non porta a nulla di buono. Quando saremo pronti a fare questo passo, lo faremo. Ma fino ad allora ci organizzeremo tra Napoli e Treviso. Rispettare i tempi non significa non volersi bene, smettetela con queste logiche tossiche”.