Una foto (con tanto di didascalia) pubblicata da Ida Platano sui social lascerebbe ipotizzare che la tronista sarebbe intenzionata a concludere il suo percorso a Uomini e Donne senza fare una scelta.

L’ex dama del Trono Over ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto con una didascalia che lascerebbe presagire una sorta di commiato dal dating show di Maria De Filippi: “Non è importante la meta, ma il cammino”.

Nel corso della sua avventura a Uomini e Donne, Ida Platano si è più volte lamentata del fatto di non sentirsi realmente corteggiata da Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. Se sul primo sono arrivate diverse segnalazioni alla redazione del programma, sul secondo si è addirittura parlato di una sorpresa a Ida “sponsorizzata”. Insomma, una serie di circostanze che hanno portato la tronista a dubitare di entrambi. In molti ritengono che Ida possa lasciare il programma senza fare una scelta. Le cose andranno così? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo.