Ieri, giovedì 18 aprile, è stata registrata la quinta puntata del Serale di Amici 23 (per leggere le anticipazioni clicca QUI). Nelle ultime ore, la pagina social GossipTV ha svelato un’altra chicca relativa alla registrazione di ieri, che andrà in onda domenica in prima serata su Canale 5.

Innanzitutto, Aurora (la ballerina che sostituisce Gaia De Martino) si è a sua volta infortunata. Mentre ballava sul palco, infatti, si è fatta male ad un piede. Intanto, grazie ad alcune “talpe” presenti alla registrazione, sembrerebbe esserci stato un riavvicinamento tra Gaia e Mida.

Ecco cos’è accaduto durante la registrazione:

Aurora Ranvestel si è fatta male ad un piede mentre ballava.

Riavvicinamento tra Gaia De Martino e Mida. Durante il ballottaggio finale, Mida ha cambiato posto e ha accarezzato la guancia di Gaia. Mentre Aurora e Sarah si esibivano per salvarsi dall’eliminazione, Gaia era molto provata e si è messa a piangere. Il cantante è andato a cercarle un fazzoletto.

Il pubblico ha urlato “bacio, bacio, bacio” a Petit e Marisol, e ha ottenuto il suo scopo: i ragazzi, infatti, si sono scambiati un bacio.

Infine, Cristiano Malgioglio ha svelato di voler scrivere una canzone per Martina Giovannini.