Ieri, giovedì 18 aprile, c’è stata la registrazione della quinta puntata del Serale di Amici 23. Questa volta gli eliminati saranno due, visto che la giuria è stata chiamata a scegliere tra Sarah e Lil Jolie, finite al ballottaggio della scorsa puntata. I giudici hanno raggiunto un verdetto: il primo dei due eliminati è Lil Jolie. Mentre al ballottaggio finale questa volta sono andati Sarah e Aurora (la ragazza che balla al posto di Gaia).

Prima manche

Holden contro Sofia. La ballerina danza sulle note di Ma non tutta la vita dei Ricchi e Poveri. La sfida viene annullata perché Giuseppe non sapeva chi votare.

Marisol con il palo con la coreografia del guanto contro Gaia vs Mida e Sarah in duetto. Vince Marisol

Mida vs Dustin. Vince Mida che canta El farsante di Ozuna

Petit vs Sarah. Vince Petit.

Al ballottaggio tra Sarah, Mida e Aurora: Sara canta il suo inedito, Mida canta il suo inedito, Aurora balla per Gaia sulle note di Rosso si colorava.

Seconda manche

Holden vince contro Martina e canta La direzione giusta

Aurora che balla per Gaia si esibisce per la prima volta e vince contro Holden che canta Morto mai di Lazza.

Petit vince contro Aurora che balla con Umberto un cha cha. Petit canta invece Mammamì. Malgigolio gli dice che se lo porta a Cuba questa estate.

Terza manche

Dustin vince contro Sarah ballando con Umberto ed un altro professionista.

Sofia vince contro Petit ballando su un mix di Lady Gaga. Petit canta un brano di Lucio Dalla remixato con una canzone di Liberato. Questa esibizione non piace però a Malgioglio.

Marisol vince contro Sofia ballando su un letto.

Al ballottaggio Sarah canta Come un pittore.

Ballottaggio per eliminazione finale

Sarah canta il nuovo singolo

Mida canta il nuovo singolo, una vera e propria hit estiva dal titolo Que pasa

Mida è il primo a sfidarsi e continuano a lottare contro l’eliminazione Sarah e Aurora che balla per Gaia.