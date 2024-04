Nella giornata di ieri, Perla Vatiero ha raggiunto Milano dove in serata è stata ospite di un evento di un noto brand, e proprio lì è stata paparazzata in compagnia di un famoso ex vippone. Scopriamo di chi si tratta.

La vincitrice della diciassettesima edizione del Grande Fratello è tornata alla sua quotidianità e a viversi la storia d’amore con Mirko Brunetti con il quale, dopo la rottura a Temptation Island della scorsa estate, si è ritrovata nella Casa di Cinecittà. Al termine del reality show condotto da Alfonso Signorini, i due hanno deciso di concedere un’altra possibilità al loro amore e, al momento, la relazione procede a gonfie vele.

Tuttavia, nelle ultime ore, uno scatto “rubato” di Perla in compagnia di un noto ex vippone sta facendo il giro del web. L’ex gieffina, infatti, è stata “pizzicata” mentre chiacchierava con Luca Onestini, protagonista della seconda e della settima edizione del Grande Fratello Vip. Sui social, qualcuno ha storto il naso, anche se in realtà i due stavano semplicemente chiacchierando. Chissà, magari proprio delle rispettive avventure nella Casa più spiata d’Italia.

Perla gelosa di Angelica?

Io gelosa di Angelica? Ci tengo a chiarire questa situazione nei confronti di Angelica e voglio dire che non sono assolutamente gelosa dell'amicizia che ha con Mirko e che purtroppo noi non ci siamo ancora viste per una cena insieme perché non siamo ancora riuscite ad organizzarci con i nostri impegni”.