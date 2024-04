Finalmente ci siamo. La notizia che le numerosissime fan di Can Yaman stavano aspettando è finalmente arrivata. E’ infatti arrivata la fumata bianca per le riprese di Sandokan, la serie internazionale, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, con protagonista l’attore turco. “Il primo ciak è previsto per il prossimo 22 aprile – si legge su DavideMaggio.it -, con la messa in onda italiana prossimamente su Rai Uno”.

Sandokan, nel cast anche Ed Westwick (Chuck Bass di Gossip Girl)

Insieme a Can Yaman, che vestirà i panni della Tigre della Malesia in una versione originale rispetto al Sandokan del passato, ci sarà l’esordiente Alanah Bloor, che interpreterà Marianna. I due attori verranno affiancati da Alessandro Preziosi, che sarà Yanez de Gomera, ruolo che in precedenza era stato assegnato a Luca Argentero, Ed Westwick (noto per l’iconico ruolo di Chuck Bass in Gossip Girl), nelle vesti dell’antagonista Lord Brook, e John Hanna. Cast completato da Madeleine Price, Gilberto Gliozzi, Mark Grosy e Samuele Segreto, ex allievo di Amici.

"Nato da un’idea di Luca Bernabei, il nuovo Sandokan si presenta come una grande epopea che, insieme ai contorni tipici di una fiaba, avrà un forte legame con l’ambiente. La serie, che ha come obiettivo principale quello di raccontare le origini della Tigre della Malesia, ripercorrerà tutta la vita deli Sandokan: dalla scoperta di essere figlio di un antico re guerriero al suo amore profondo per Marianna, passando attraverso l’amicizia con Yanez e la rivalità con Lord Brooke – si legge su DavideMaggio.it - Un mix di avventura, azione, eroismo dentro un racconto che è pronto a incantare adulti e bambini, unendo tutta la famiglia. Non a caso, nel corso delle varie puntate, i protagonisti scopriranno sé stessi e capiranno di appartenere a una storia molto più grande, fatta di rivoluzione, di amore per la natura e di lotta per la libertà.

Le riprese partiranno da Formello, dove il set di Sandokan inaugurerà il nuovo Teatro 7 nel polo produttivo targato Lux Vide, e poi si sposteranno tra il Lazio, la Toscana, l’isola di Reunion e la Calabria, dove è stata costruita la colonia inglese di Labuan a Lamezia Terme, con il sostegno della Film Commission e della Regione Calabria. Destinata a Rai1, la fiction sarà distribuita in tutto il mondo da Fremantle International e in Spagna da Mediterráneo Mediaset España Group”.