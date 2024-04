Banijay Italia, la società che produce l’Isola dei Famosi, ha deciso di replicare alle accuse che le sono state mosse da Francesco Benigno, escluso dal cast per “comportamenti vietati dal regolamento”. L’attore siciliano ha infatti inveito contro gli autori (in particolare contro uno di loro, accusandolo tra le altre cose di aver ritardato il suo ingresso in gioco e di aver falsato alcuni tamponi del Covid).

Il comunicato di Banijay Italia

“Banijay Italia ribadisce che l’esclusione di Francesco Benigno da L’Isola dei Famosi è avvenuta a seguito di comportamenti contrari al regolamento del programma da lui accettato e sottoscritto. Le dichiarazioni diffuse da Benigno attraverso i propri canali social nella giornata di ieri sono da considerarsi offensive e non corrispondenti al vero. Banijay Italia difende e sostiene la professionalità di tutto lo staff che quotidianamente si adopera per far sì che il programma trasmetta ai telespettatori i valori di lealtà, correttezza e rispetto che da sempre caratterizzano l’azienda e lo spirito del gioco”.