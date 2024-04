Perla Vatiero, vincitrice della diciassettesima edizione del Grande Fratello, è finita nel mirino del Codacons. La 26enne originaria di Angri, infatti, starebbe facendo sponsorizzazioni sospette su Instagram, e la questione è stata anche affrontata dal giornalista Gabriele Parpiglia nel corso dell’ultima puntata di Casa SDL.

"Non tutti hanno imparato la lezione dopo il caso di Chiara Ferragni. Vi do un consiglio: di andare a dare un’occhiata a Perla Vatiero, che ha palesemente nascosto l’ADV in tutte le sue storie – ha spiegato Parpiglia -. Secondo me non è giusto che una persona di rilievo come la Ferragni debba rispondere e questi facciano finta di niente. Perla pubblicizzava tra l’altro i ‘fuffa guru’ (quelli che si vendono come specialisti e professionisti del proprio settore per far iscrivere i follower a corsi online che promettono guadagni facili, ndr), quindi non proprio il massimo".

La segnalazione non è passata inosservata al presidente del Codacons Gianluca Di Ascenzo, che ha fatto sapere: "Me lo sono segnato. E colgo l’occasione per dirvi che noi abbiamo un osservatorio sulla pubblicità che quotidianamente va ad analizzare i clean pubblicitari e scrive alle imprese per chiedere spiegazioni".

Per ora, non è arrivato nessun commento da parte della fidanzata di Mirko Brunetti.