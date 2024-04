Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono tornati ad essere una coppia dopo la rottura a Temptation Island della scorsa estate che li ha tenuti lontani diversi mesi. Usciti separati dal programma di Filippo Bisciglia, i due si sono ritrovati nella Casa del Grande Fratello, dove il ristoratore rietino sperava di affrontare il percorso all’interno del reality da solo. Ma, l’ingresso di Perla prima e Greta Rossetti poi ha cambiato tutto. Da rivali in amore, le due ragazze sono diventate amiche, e Perla e Mirko hanno capito di amarsi ancora.

All’interno della Casa, prima dell’ingresso della Vatiero e della Rossetti, Brunetti ha avuto modo di legare particolarmente con Angelica Baraldi, tanto che tra i due sembrava che potesse nascere qualcosa, nonostante lei era (ed è tutt’ora) fidanzata. All’inizio, Greta prima e Perla poi hanno manifestato la loro gelosia nei confronti di Angelica, mentre adesso le cose sono cambiate. O almeno, è ciò che sostiene Perla.

La vincitrice del GF, infatti, ha risposto ad alcune curiosità da parte dei suoi fan, e qualcuno le ha chiesto in che rapporti fosse con Angelica, amica del suo fidanzato, e se è ancora gelosa del loro rapporto. “Ci tengo a chiarire questa situazione nei confronti di Angelica e voglio dire che non sono assolutamente gelosa dell'amicizia che ha con Mirko e che purtroppo noi non ci siamo ancora viste per una cena insieme perché non siamo ancora riuscite ad organizzarci con i nostri impegni”, ha chiarito la Vatiero.

Ma le cose, secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza, non starebbero esattamente così: “Ho ascoltato ciò che Perla ha detto su Angelica… Ovviamente non poteva mai dire il contrario! Persone a lei vicine, invece, giurano che vogliono tenere Angelica al posto suo. Si scambiano semplicemente messaggi e chiamate di circostanza. Vediamo se smentiscono anche questo!”.