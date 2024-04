Dopo l’incontro della scorsa settimana tra Beatrice Luzzi e Alfonso Signorini, e il summit dell’attrice con i vertici di Endemol Shine Italy, in molti hanno ipotizzato che la protagonista indiscussa della diciassettesima edizione del Grande Fratello possa approdare nuovamente nel reality di Canale 5, ma questa volta nelle vesti di opinionista.

Proprio al riguardo, nel corso di un’intervista a SuperguidaTV, l’ex gieffina ha rivelato se le piacerebbe diventare la prossima opinionista del GF, e se le è già stata fatta una proposta in tal senso. La Luzzi ha anche ammesso che non le dispiacerebbe sedere accanto a Cesara Buonamici.

“Io e Alfonso ci siamo visti perché lui sapeva che mi doveva un incontro (ride, ndr). Ora mi aspetto che mi inviti a cena, io e lui da soli! Per il momento sono concentrata sul presente e sto cercando di metabolizzare questa esperienza. Mi sembra prematuro parlarne. Sono convinta però che come ruolo lo sentirei nelle mie corde”.

Discorso diverso invece per una possibile partecipazione a L’Isola dei Famosi. Beatrice ha spiegato che non accetterebbe mai di partire per l’Honduras: “No, non ce la farei. Da un punto di vista fisico non potrei farcela. L’entusiasmo non mi manca ma dovrei avere trent’anni di meno, questo è il punto”.