Reunion post Grande Fratello tra Beatrice Luzzi e Alfonso Signorini. Il conduttore non ha mai nascosto la stima nei confronti dell’attrice (e come dargli torto, visto che ha retto per oltre sei mesi sulle sue spalle l’intera edizione del reality show da lui condotto), e ha ribadito nuovamente la sua gratitudine all’ex gieffina durante la sua ospitata nel nuovo podcast di Giulia Salemi, Non lo faccio x moda.

Le parole di Signorini su Beatrice al podcast di Giulia Salemi

“Beatrice è stata la vera anima di questa edizione del Grande Fratello, perché è una donna che ha saputo raccontarsi a 360 gradi, che ha offerto ad ogni puntata e ogni giorno che è rimasta dentro la Casa, per 198 giorni, dei punti di discussione, di riflessione. E’ stata un’anima meravigliosa che ha avuto anche la generosità di raccontarsi. Però è un’anima che divide il pubblico, è un’anima che può piacere come può essere detestata. Ogni volta che una persona si racconta con verità, divide. Tu non puoi piacere a tutti, ormai l’ho imparato da tempo, ma neanche voglio piacere a tutti e credo che neanche lei voglia piacere a tutti, non è quella la missione. La mission è quella di raccontarsi con verità, e lei lo ha fatto”.

Questa mattina, Beatrice Luzzi e Alfonso Signorini si sono incontrati a Milano, come testimoniato da una foto pubblicata dall’attrice sul suo profilo Instagram, con la didascalia: “Pozzo dei desideri”. Inoltre, su X (ex Twitter) è diventata virale una foto “rubata” dei due mentre sono a pranzo insieme. Al riguardo i numerosissimi fan della Luzzi stanno già ipotizzando che l’incontro con Signorini sia propedeutico ad un possibile approdo al Grande Fratello di Beatrice, ma questa volta nei panni di opinionista. Incontro che, tra l’altro, avviene dopo il summit tra l’attrice e i vertici di Endemol Shine Italy.