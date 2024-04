Beatrice Luzzi viene considerata da molti la vera vincitrice della diciassettesima edizione del Grande Fratello (ma non è di certo da meno Perla Vatiero, trionfatrice legittima e anche lei grande protagonista).

Nei giorni scorsi, in un’intervista a Casa Chi, l’attrice rivelato che la sua volontà è quella di condurre un programma televisivo: “La recitazione o la conduzione? Vorrei presentare un programma. Anche perché tranne qualche raro caso, la recitazione la trovo più noiosa. C’è sempre da aspettare qualcosa ed è un lavoro meno dinamico, un lavoro che morde poco la vita, e per questo preferirei condurre”.

Concetto ribadito, con l’aggiunta di qualche dettaglio, in una lunga intervista al settimanale Chi: “Per prima cosa vorrei fare un grande ritrovo con le persone che mi hanno sostenuto in questi mesi. E poi mi piacerebbe condurre un programma tutto al femminile. Amo le donne e, non avendo figlie femmine, quando i miei figli portano a casa le loro amiche ci parlo per ore: hanno velocità, ritmo, ti raccontano le cose in maniera dettagliata, mentre i maschi ci mettono molto di più a dire mezza parola. La mia esperienza al Grande Fratello? Per me la Casa, insieme con tante difficoltà, è stata anche una sorta di ricreazione. Al Gf devo una cosa importante: ho potuto prendere una pausa dalla responsabilità del quotidiano. Poi in un certo senso, per difendermi, ho ripreso a lavorare”.

Poche ore fa, Beatrice ha pubblicato su Instagram una nuova foto che la ritrae all’ingresso della sede di Endemol Shine Italy, società di produzione di tantissimi programmi televisivi di successo, tra cui proprio il Grande Fratello. Nuovi progetti in vista per l’ex gieffina? I fan, ovviamente, sono entusiasti, e non vedono l’ora di rivedere la Luzzi in tv.