Nel daytime di Amici andato in onda oggi, Maria De Filippi si è collegata con Gaia De Martino per riferirle la sua situazione dopo l’infortunio che ha subito.

La conduttrice le ha detto che per tre settimane non potrà ballare, motivo per cui non può rimanere nella scuola. La ballerina era disperata ed è scoppiata a piangere, e la De Filippi, per consolarla, le ha detto che potrà di nuovo far parte della classe di Amici il prossimo anno.