Amadeus sarebbe in procinto di lasciare la Rai. A lanciare la clamorosa indiscrezione è stato il portale TvBlog. Due le ipotesi al vaglio del conduttore: un approdo a Nove, sulla scia di quanto fatto da Fabio Fazio, oppure una possibile avventura a Mediaset.

“Amadeus infatti potrebbe occuparsi dell’intrattenimento del Nove (e dei canali Discovery) un po’ quello che gli offriva la Rai, ma in una dimensione più snella e meno burocratica di quella della televisione pubblica – scrive TvBlog -. In questo, cioè nella confezione del programma o dei programmi che Amadeus realizzerà per Discovery, si dice che ci sarà lo zampino della società Endemol, con cui già collabora sia per Affari tuoi che per Soliti ignoti. I due programmi che hanno retto e reggono l’access time di Rai1 e che permettono alla prima rete di vincere abbondantemente la fascia di prime time. In realtà ci sarebbe poi un’ipotesi affascinante, quella che porterebbe Amadeus a Mediaset a fare l’access time (Ricci fuori da quella fascia?) e pure il Festival di Sanremo”.

E ancora: “Tornando però all’argomento centrale di questo post e cioè il futuro di Amadeus, va aggiunto un tassello alla telenovela. Ieri ci sarebbe stato un incontro, rigorosamente informale, fra il conduttore e i vertici della Rai, in cui Amadeus avrebbe comunicato la sua intenzione di lasciare la tv pubblica. Non sarebbe stato comunicato niente in maniera ufficiale e definitiva (cosa questa che potrebbe spettare a Discovery) ma l’ex direttore artistico del Festival di Sanremo avrebbe espresso le sue intenzioni circa il suo desiderio di intraprendere un nuovo percorso professionale, a Milano, esattamente come Fazio”.