A partire da questa sera, mercoledì 10 aprile, torna in onda su Italia 1 La Pupa e il Secchione, alla conduzione del quale c’è Enrico Papi. La produzione di Endemol Shine Italy propone uno scontro ironico tra due mondi opposti: quello delle pupe, tra bellezza, moda, fitness e vita mondana, e quello dei secchioni, caratterizzato da studio, libri, videogiochi e tecnologia. La giuria sarà composta da Paola Barale, Candida Morvillo e Aldo Montano.

Le anticipazioni della prima puntata

I concorrenti, diciotto ragazzi tra i 19 e i 28 anni che verranno suddivisi in nove coppie già a partire dalla prima puntata in onda stasera, per le prossime cinque settimane vivranno in una bellissima villa nel cuore di Roma, dovendo condividere tutto. In coppia, giorno dopo giorno, dovranno studiare, prepararsi, migliorarsi e affrontare le prove che determineranno la classifica con cui arriveranno ai giochi eliminatori della prima serata. Tra i giochi iconici tornano lo Zucca Quiz, la Prova Riconoscimento e la Prova Fitness. Novità di questa stagione due prove: la Sfida del muro e il Gioco delle Affinità. Ogni puntata vedrà l’eliminazione di una coppia. Per andare avanti nel gioco, sarà fondamentale far incontrare le competenze dei due mondi e provare, così, ad arrivare alla vittoria finale.

Questa prima e attesissima puntata della nuova edizione de La pupa e il Secchione va in onda questa sera su Italia 1. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21,30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, tramite app o sito ufficiale.