Dopo mesi trascorsi sotto la costante luce dei riflettori, adesso che il Grande Fratello è andato in archivio, Mirko Brunetti e Perla Vatiero si stanno godendo i primi giorni insieme lontano dalle telecamere. I due ex gieffini stanno cercando di ricostruire la loro storia dopo quanto accaduto da luglio ad oggi, quando si dissero addio a Temptation Island per poi ritrovarsi nella Casa di Cinecittà.

La coppia ha passato lo scorso fine settimana a Napoli (sono stati anche a pranzo a casa di Marco Maddaloni, e con loro c’erano anche Letizia Petris e Paolo Masella), e per la prima volta, al settimanale Chi, Mirko ha raccontato come procedono le cose con la fidanzata.

“Facciamo quello che siamo, i fidanzati. Siamo tornati ad una dimensione più da ragazzi, era quello che ci eravamo promessi una volta che saremmo stati lontani dalle telecamere. Volevamo regalarci spensieratezza e, certo, volevamo ritornare un po’ alla normalità. Napoli per Perla è casa, per me è la mia seconda casa. Ed è la nostra città del cuore, lo è stata per cinque anni, figuriamoci ora. Mi basta arrivare a Napoli per ritrovare l’allegria”.

Nel capoluogo partenopeo, Brunetti ha avuto modo di rincontrare il suo grande amico Ciro Petrone, che nella Casa si è sempre battuto affinché i due tornassero insieme: “Ciro per me è veramente un amico, anzi, è un fratellino-fratellone, ogni volta che vengo a Napoli non posso non incontrarlo. Dal primo giorno nella Casa del GF è stato dalla mia a dalla nostra parte”.

Poi, Mirko ha parlato della rimozione del famoso tatuaggio di coppia fatto con Greta Rossetti dopo Temptation Island: “Il passato è passato, si guarda da qui in poi. Comunque sì, me lo devo levare o trasformare in qualche modo”.

Infine, l’ex gieffino ha detto: “Alla fine negli ultimi mesi ogni argomento aperto aveva gli strascichi di quello che era successo in precedenza. Ora la cosa migliore che possiamo fare e che stiamo facendo è fermarci e ripartire da zero, anzi, da qui che non è zero perché sono cambiate tante cose, c’è una serenità diversa anche sul piano personale. Perla ha trovato la sua dimensione, la sua identità, entrambi stiamo bene con noi stessi e il resto viene con naturalezza. Siamo davvero felici sì, quello che viene ce lo godiamo mano a mano che arriva, ogni singolo momento, senza pensare troppo a lungo termine”.