Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri, martedì 9 aprile, Ida Platano non ha voluto sentire ragioni. La tronista, infatti, ha deciso di non concedere più alcuna chance a Mario Cusitore, dicendo di fidarsi esclusivamente di Pierpaolo Siano.

L’ex di Alessandro Vicinanza è uscita con Pierpaolo e i due sembrano essersi avvicinati ancora di più. In settimana, il corteggiatore le ha anche mandato dei fiori, e questi i suoi gesti romantici potrebbero aver conquistato il cuore della tronista: “Sento ancora più interesse” ha confessato lei con il sorriso stampato sulle labbra. Gli opinionisti, tuttavia, nutrono ancora più di qualche dubbio: “Non è molto profondo”, ha detto Gianni Sperti; “Fin troppo attento al corteggiamento, dove sarà l’inganno?”, ha invece insinuato Tina Cipollari.

Mario, dal canto suo, ha provato a recuperare terreno cercando di aprire le porte del suo mondo (il basket) a Ida, avanzando anche promesse importanti per un futuro insieme a Milano fuori dal dating show di Maria De Filippi. “Sono più avanti con Pierpaolo, mi fido più di lui, tu non mi hai dato certezze”, ha detto la tronista, che ha accolto Cusitore in studio in maniera molto fredda, delusa per non avere ottenuto le dimostrazioni che voleva: “Non ho visto nulla, in questa settimana ci doveva essere qualcosa di più dopo quello che mi ha detto”. Il corteggiatore non ha potuto non notare la differenza di trattamento rispetto a quello riservato al suo “rivale”. “Lo capisco, è demoralizzato. Io non saprei che fare, viene giudicato ancora prima di sedersi” ha chiosato Gianni Sperti.