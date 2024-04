Nonostante sia stata Perla Vatiero ad aggiudicarsi la vittoria al Grande Fratello, per la maggioranza del pubblico la vera vincitrice è stata Beatrice Luzzi. Per oltre sei mesi, l’attrice ha retto sulle proprie spalle l’intero peso del reality show condotto da Alfonso Signorini, ed è stata senza alcun dubbio la protagonista assoluta tra le mura della Casa di Cinecittà.

Nei giorni scorsi, in un’intervista a Casa Chi, Beatrice ha rivelato che la sua volontà è quella di condurre un programma televisivo: “La recitazione o la conduzione? Vorrei presentare un programma. Anche perché tranne qualche raro caso, la recitazione la trovo più noiosa. C’è sempre da aspettare qualcosa ed è un lavoro meno dinamico, un lavoro che morde poco la vita e per questo preferirei condurre”.

Concetto ribadito, con l’aggiunta di qualche dettaglio, in una lunga intervista al settimanale Chi: “Per prima cosa vorrei fare un grande ritrovo con le persone che mi hanno sostenuto in questi mesi. E poi mi piacerebbe condurre un programma tutto al femminile. Amo le donne e, non avendo figlie femmine, quando i miei figli portano a casa le loro amiche ci parlo per ore: hanno velocità, ritmo, ti raccontano le cose in maniera dettagliata, mentre i maschi ci mettono molto di più a dire mezza parola. La mia esperienza al Grande Fratello? Per me la Casa, insieme con tante difficoltà, è stata anche una sorta di ricreazione. Al Gf devo una cosa importante: ho potuto prendere una pausa dalla responsabilità del quotidiano. Poi in un certo senso, per difendermi, ho ripreso a lavorare”.