Nelle ultime ore ha iniziato a circolare sui social, e in particolare su TikTok, la voce secondo cui Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia parteciperanno alla nuova edizione di Temptation Island, che dovrebbe andare in onda su Italia 1 a partire dal prossimo luglio (i casting sono già iniziati).

Notizia, ovviamente, che non ha trovato alcun tipo di riscontro. Anche Tavassi e Micol, trai i protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip (proprio lo scorso anno, all’interno della Casa di Cinecittà, è nata la loro relazione che procede a gonfie vele), hanno smentito categoricamente queste voci. Il fratello di Guendalina l’ha fatto, come sempre, facendo ricorso alla sua proverbiale ironia.

“Che senso ha scegliere i cracker al supermercato quando ci lasceremo perché andremo a Temptation Island – ha esordito l’ex vippone mentre era intento a fare la spesa con la fidanzata -. Purtroppo è così… Mi verrà detto ‘Edoardo, pensi che io abbia un video per te? Purtroppo ce l’ho, ma non l’ho posso far vedere qui perché è su YouPorn’. Boccaloni! Ragà, credete a tutto. Se domani dicono ‘Tavassi ha ucciso Kennedy’, voi ‘no, che delusione’”.

Poi, Edoardo ha aggiunto: “Comunque una cosa che mi sta facendo molto ridere è che è uscito il TikTok con la notizia fake di me e Micol che andiamo a Temptation Island, e tra i commenti c’è questa signora che fa ‘Hanno finito i soldi, deficienti!’. E quest’altro risponde ‘Non c’è bisogno di offendere’, ‘Perché hanno rotto!’. Come se io e Micol andiamo a bussare alla signora mentre sta dormendo e le andiamo a rompere i cog**oni”.