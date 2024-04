Artur Dainese è uno dei nuovi naufraghi della diciottesima edizione de L’Isola dei Famosi. Classe 1990, ha origini ucraine, e da bambino si è trasferito in Italia con sua madre. Il modello ha già partecipati ad alcuni reality come Temptation Island Vip (nel 2021) e Supervivients (la versione spagnola de L’Isola dei Famosi) nel 2023. E proprio in quest’occasione, Artur ha avuto modo di conoscere un’amatissima ex protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip, ovvero Oriana Marzoli, con la quale si è scontrata in diverse occasioni e non ha avuto un rapporto esattamente idilliaco.

Artur Dainese è nato a Kherson (Ucraina) e da bambino si è trasferito in Italia con la madre. Qui è diventato un modello per importanti brand come Dolce e Gabbana. Il lavoro l'ha portato a viaggiare molto l'Europa, tanto che ha deciso di trasferirsi a Ibiza, pur tornando spesso in Italia per stare vicino alla madre. Nel 2021 ha partecipato come tentatore a Temptation Island Vip, mentre nel 2023 è stato un naufrago di Supervivientes in Spagna.

Per ciò che riguarda la sua vita privata non si hanno molte informazioni. Dando un’occhiata al suo profilo Instagram, dove conta poco più di 50mila followers, nulla lascia pensare che possa essere fidanzato. Non è da escludere, però, che il naufrago voglia mantenere un certo riserbo circa la sua situazione sentimentale. La sua permanenza in Honduras potrebbe però rappresentare l’occasione per rivelare qualche dettaglio in più proprio al riguiardo.