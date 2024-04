Durante la prima puntata della diciottesima edizione de L’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria, dopo aver presentato il gruppo di quattro naufraghi non famosi sbarcato in Honduras già due giorni fa, ha spiegato che una delle naufraghe nip si è ritirata per dei problemi di salute: “Tonia non è qui con noi, ma le auguriamo di riprenderli molto presto”.

Al termine della puntata, Fanpage.it ha rivelato che Tonia Romano si trova in Honduras, ma che i parenti non riuscirebbero a mettersi in contatto con lei: “Tra i nip ci sarebbe dovuta essere anche Tonia Romano, ex soldato e Miss Mamma Campania. La concorrente, però, non entrerà in gioco nella puntata di questa sera, in onda lunedì 8 aprile, per motivi di salute. A farlo sapere la conduttrice Vladimir Luxuria in diretta. Fanpage.it apprende che Romano si trova in Honduras e le persone a lei vicine, qua in Italia, non riescono a contattarla”.

Chi è Tonia Romano

Tonia Romano ha 37 anni ed è nata ad Avellino. Ha avuto un'infanzia difficile a causa delle violenze del padre nei confronti della madre. Nel 2005 partecipa a Uomini e Donne, programma che poi abbandona perché l'anno successivo vince il concorso dell'esercito italiano, diventando Caporal Maggiore. Nell'esercito conosce il suo ex marito, con il quale diventa mamma di due figli, Maria e Andrea. Dopo il congedo dall'Esercito, entra nei Vigili del Fuoco.