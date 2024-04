Ieri, lunedì 8 aprile, ha debuttato la diciottesima edizione de L’Isola dei Famosi. Nel cast c’è anche Matilde Brandi, nota ai fan dei reality show per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Secondo i quattro non famosi (il pescivendolo Peppe Di Napoli, la contessa Alina Vereconi Scortecci, la modella Khady Gueye e il poeta Pietro Fanelli) la showgirl non ha un bel carattere, e non hanno perso occasione per criticarla.

“Matilde Brandi credo che sia una che non le manda a dire”, ha esordito la Gueye. “Il suo carattere è litigioso e per questo rallegrerà le giornate quando inizierà a litigare con gli altri concorrenti”, ha aggiunto la contessa Alina, mentre Peppe ha affondato: “Mi sta antipatica, la vuole sempre vinta ed a me le persone così non mi piacciono”. Ancora più duro il commento di Pietro, il quale ha sottolineato come non sia una vip: “I vip sono altri, come ad esempio Michael Jackson, Beyoncé, Beethoven”, aggiungendo poi: “Lei è un’arrogante e casinista”.

Nonostante ciò, Matilde Brandi l’ha presa tutto sommato bene: “Avranno modo di ricredersi. Si ricrederanno, chissà. O forse no. Certo, i commenti non sono stati belli”.