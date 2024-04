Da anni è il volto di molti reality show. E’ attualmente responsabile del coordinamento speaker di RDS. Parliamo di Anna Pettinelli. La famosa speaker radiofonica da anni è attiva presenza di molti programmi televisivi. Opinionista per esempio ne La Fattoria, Vieni da me, La vita in diretta, concorrente di Temptation island Vip e Pomeriggio Cinque.

Il successo per Anna però arriva ovviamente con Amici di Maria De Filippi. Insegnante di canto da sempre riesce a far parlare di sé soprattutto per il suo modo di fare e di esprimersi, sempre molto diretta e qualche volta troppo colorita.

Lo scontro tra Anna Pettinrlli e l'llievo Mida

La conduttrice radiofonica di RDS ha ancora una volta colpito i telespettatori. Spesso è stata giudicata troppo "crudele" nei confronti dei suoi allievi. Pare che durante il famoso daytime, si è registrato uno scontro tesissimo proprio tra Anna Pettinelli e uno degli allievi del programma. Sembra che la conduttrice, abbia criticato l’atteggiamento di un allievo della scuola, in particolare sottolineando una sorte di rifiuto di adottare un approccio aperto e disponibile durante le prove canore dell’alunno.

Il ragazzo in questione è Mida che, è stato invitato più volte a non utilizzare i guanti proposti durante le esibizioni. Questo gesto è stato non solo criticato dalla sua insegnante ma anche dal pubblico. Un gesto interpretato come una mancanza di volontà nell’affrontare sfide nuove e nell’esporsi al rischio di fallimento. Mida è stato definito un insicuro cronico, timoroso di sbagliare una performance.

Le osservazioni che Anna Pettinelli ha fatto non sono passate inosservate. L’espressione “insicuro cronico“ è arrivata alla produzione che ha cercato di intervenire parlando e spronando il ragazzo. Mida si è detto sconcertato perché questa osservazione di Anna Pettinella potrebbe compromettere la reputazione dell’allievo all’interno del programma, considerato da sempre uno dei talenti più forti di Amici di Maria De Filippi.