Ida Platano è ormai diventata famosa grazie al programma Uomini e Donne di Canale 5.

La dama, ormai da diversi mesi, siede sul Trono Classico della trasmissione di Maria De Filippi nella speranza di trovare l’uomo della sua vita.

Ida Platano nel corso di questi anni prima è uscita da Uomini e Donne con Riccardo Guarnieri, poi successivamente con Alessandro Vicinanza, attuale fidanzato di Roberta Di Padua. Prima di tutti loro, però, nel cuore di Ida per oltre 10 anni c’è stato un uomo speciale, ovvero il suo ex marito.

Ida non ha mai parlato molto di lui. La tronista ha raccontato solo che si sono conosciuti quando erano giovanissimi, lei aveva solo 16 anni. Raggiunta la maggiore età si sono sposati e lei lo ha raggiunto a Brescia, dove lui, 24enne, viveva.

Sono stati insieme per 10 anni come una coppia, ma erano molto giovani e come ha spiegato Ida stessa, le cose poi sono cambiate. I rapporti sono mutati e, dopo qualche errore e un calo di passione, i due si sono lasciati. Il figlio di Ida, Samu, non è nato però da questa relazione ma da un rapporto successivo.

Un figlio che Ida ha cresciuto da sola perché il padre si è dileguato dalla vita di Ida e di Samu.

Si avvicina il giorno della scelta di Ida. Sarà Mario il prescelto?

La tronista di Uomini e Donne ha spesso raccontato di aver dovuto crescere Samuele da sola e di essere triste e preoccupata del fatto che il figlio possa sentire la mancanza di una figura paterna nella sua vita.

Da qualche settimana è rispuntato il nome dell’ex marito. C’è chi ha ipotizzato che in questo periodo i due si siano riavvicinati. Non sappiamo quanto ciò sia vero, ciò che sappiamo, invece, è che Ida è prossima alla scelta. Sarà Mario è il prescelto.