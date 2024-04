Ieri sera ha debuttato su Canale 5 la diciottesima edizione de L’Isola dei Famosi, la prima con alla conduzione Vladimir Luxuria. Nel corso della diretta, la conduttrice ha presentato i quattro naufraghi “non famosi”, che sono sbarcati in Honduras, a Playa Espinada, due giorni fa all’insaputa di tutti.

Peppe Di Napoli, Khady Gueye, Pietro Fanelli e Alvina Vereconti Scortecci sono i quattro “nip” che, sulla carta, dovrebbero essere completamente sconosciuti al mondo dello spettacolo. Ma in realtà non è assolutamente così.

Conosciutissimo sui social, invece, il pescivendolo Peppe Di Napoli su Instagram conta oltre duecentomila followers.

Khady Gueye, modella, è balzata agli onori della cronaca rosa per una sua presunta frequentazione con Irama (poi smentita). Inoltre, ha preso parte alla terza edizione di Ex on the beach.

Pietro Fanelli, poeta e modello, ha già preso parte a Summer Job, reality show condotto da Matilde Gioli e andato in onda l’anno scorso su Netflix, nel quale un gruppo di ragazzi abituati a non lavorare e a vivere nell’agio, ha dovuto svolgere lavori pesanti per poter rimanere in gioco. Su Instagram, Pietro conta 27.500 followers.

Infine la contessa Alvina Vereconti Scortecci, avvocato penalista che gestisce insieme a sua madre la villa di famiglia. Pur non avendo partecipato ad altri programmi televisivi, Alvina è collegata al mondo dello spettacolo: la naufraga, infatti, è sorella per parte di padre di Costantino Della Gherardesca. I due non portano lo stesso cognome solo perché il padre del conduttore di Pechino Express ha deciso di riconoscerlo solo quando aveva cinque anni.