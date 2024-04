Ieri, lunedì 8 aprile, Vladimir Luxuria ha debuttato con la diciottesima edizione de L’Isola dei Famosi. La conduttrice non si è lasciata sfuggire l’occasione per lanciare la prima frecciatina a Sonia Bruganelli, che insieme al giornalista del TG5 Dario Maltese è una dei due opinionisti.

L’ex moglie di Paolo Bonololis, dopo essere stata per due anni di seguito opinionista al Grande Fratello Vip, è tornata in tv con il medesimo ruolo, ma questa volta a L’Isola dei Famosi. La Bruganelli ha già i suoi preferiti, e di certo non ha alcuna remora nell’esprimere giudizi anche scomodi. Vladimir Luxuria non si è lasciata sfuggire l’occasione per lanciarle una frecciatina: “Occhio Bruganelli, che da opinionista a naufrago è un attimo!”. Applausi e risate in studio, con Sonia che ha ribattuto: “Ma perché con me funziona al contrario?”.

La citazione “originale” è nata da Ilary Blasi durante una delle sue ultime edizioni alla conduzione del Gf Vip, quando Alfonso Signorini era opinionista. In quell’occasione, l’ex moglie di Francesco Totti disse: “Da opinionista a conduttore qui è un attimo”. Frase ripetuta anche lo scorso anno sempre dalla Blasi questa volta durante l’Isola dei Famosi proprio a Vladimir, ma anche da Signorini nell'ultima edizione del Grande Fratello rivolgendosi alla sua opinionista Cesara Buonamici.