La storia tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi ha appassionato molti telespettatori del Grande Fratello, e molti di loro non hanno smesso di sperare in un possibile ritorno di fiamma tra i due ex gieffini. In queste prime settimane post reality, hanno iniziato a circolare alcune voci secondo cui l’attrice e il bidello calabrese si starebbero sentendo in gran segreto. Un rumor che, almeno fino ad ora, non ha trovato alcuna conferma.

Nelle ultime ore, Deianira Marzano ha svelato un retroscena che sembra riguardare proprio Beatrice e Giuseppe. La nota esperta di gossip non fa nomi, ma appare piuttosto scontato che si tratti proprio di loro due: “Ex coppia all’interno del GF: all’inizio fuori lei sembrava propensa a riallacciare i rapporti, ma poi ha ritenuto che la cosa avesse potuto dare visibilità a lui, e per non farsi ‘usare’ ci ha messo un punto definitivo”.

Le parole di Beatrice sulla storia con Garibaldi

“Ho sempre frequentato persone molto diverse da me. La curiosità l'ho sempre avuta, sono stata tanti anni con un uomo simile a Giuseppe, era un'artista e si era fatto una cultura da solo. Nonostante le differenze e incomprensioni, cattiverie, c'era una energia particolare tra noi. Il sentimento c'è stato. All'inizio gli dissi che fuori sarebbe finita perché siamo in universi diversi, ho una vita densa di responsabilità. Avrei voluto viverla e consumarla dentro e essere liberi fuori. Potrei dargli tanto, e anche lui a me, però passeremmo guai su guai”.