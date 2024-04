Questa sera andrà in onda su Rai 2 la seconda puntata di Belve. Ospite di Francesca Fagnani anche Fedez, che ha parlato anche della crisi matrimoniale con Chiara Ferragni, rivelando che ad incidere nella loro rottura è stato anche il “Pandoro-gate”.

Quando la Fagnani gli chiede il momento esatto in cui è finito l’amore con la Ferragni, Fedez, dopo un’iniziale riluttanza, si lascia andare ad una commuovente confessione sulle molte ragioni che hanno portato alla decisione di separarsi. “Si parla anche di tradimenti scoperti da sua moglie”, sottolinea la giornalista. “Ecco, mi fai subito smettere di piangere”, replica il rapper, che poi fa una considerazione decisamente sarcastica, in merito ad alcuni rumors: “Fino a che ero sposato, ero gay, era tutto finto, una copertura. Ora mi mollo e mi piace la fi*a. Così, di punto in bianco?”.

Nel corso dell’intervista, Fedez ha avuto modo di parlare anche di un’altra separazione (questa volta professionale e di amicizia, quella da Luis Sal), di politica, della sua adolescenza irrequieta e dei trascorsi con le sostanze stupefacenti, che lo hanno portato anche a compiere un gesto estremo: “Ho tentato il suicidio a 18 anni”.