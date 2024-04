Ieri sera, durante la prima puntata della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria ha svelato che quattro naufraghi “non famosi” erano già sbarcati in Honduras da 48 ore. Si tratta della modella Khady Guaye, il pescivendolo Peppe di Napoli, la contessa Alvina Verecondi Scortecci e il poeta Pietro Fanelli.

Proprio quest’ultimo, che si è presentato come modello e aspirante attore che rifugge dai beni materiali e votato ad uno stile di vita bohemienne, ha già fatto discutere per via di alcuni scontri con i suoi compagni di avventura e in particolare con la Guaye, la quale lo ha accusato di cambiare registro davanti alle telecamere e di recitare la parte di quello che odia la tv e i reality quando in realtà non è così.

Lo scorso anno, Pietro ha partecipato al reality show targato Netflix dal titolo Summer Job. Di questa esperienza, il naufrago ne avrebbe parlato con il tiktoker Marco Santarpia, che avrebbe divulgato i messaggi: “Dato che sono un megalomane, narcisista, egocentrico, bast*ard e sono molto impulsivo e impaziente, ho avuto la tragica e stupida idea di partecipare ad un reality show che è la più grande trashata e schifezza che io abbia mai visto, quindi apparire lì come partecipante mi crea una vergogna e un disgusto incolmabili – si legge su IsaeChia.it -. Quando ho accettato non sapevo fosse così, quindi mi sono pentito tremendamente. Io non avrei mai voluto fare tv o TokTok. Mi fa schifo questa roba […] Sarebbe stato più dignitoso aspettare, vivere per ciò che amo, vivere della mia arte aspettando l’occasione giusta. Ci tengo a ribadire che io amo l’arte e non tutto questo marasma di m*rda come Canala 5, i trapper e i social”.