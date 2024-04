Alvina Verecondi Scortecci è una delle nuove naufraghe “non famose” della diciottesima edizione de L’Isola dei Famosi, che ha fatto il suo debutto ieri sera su Canale 5 con Vladimir Luxuria alla conduzione. La concorrente, è figlia di Alvin Verecondi Scortecci e della contessa Azzolina degli Azzoni Avogrado, e ha due fratelli, Lorenzo e Vera.

“Villa Verecondi Scortecci nasce come casa di campagna della Famiglia dei nobili Verecondi Scortecci – si legge sul sito della famiglia nobiliare -. La contessa Azzolina degli Azzoni Avogadro, appartenente a una illustre famiglia aristocratica di Treviso, si sposò con Alvin Verecondi Scortecci ed ebbe tre figli, Alvina, Lorenzo e Vera”.

Alvin Verecondi Scortecci è però un nome già noto al mondo della cronaca rosa, dato che è il padre di Costantino Della Gherardesca. Il nome del conduttore di Pechino Express, zio di Barù, al secolo Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona (ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip), non appare, però, nella lista dei fratelli della naufraga. Il motivo? I due sono fratelli solo di padre. Infatti, Alvina è figlia della contessa Azzolina Degli Azzoni Abogrado, mentre Costantino della contessa Costanza Della Gherardesca. I due non portano lo stesso cognome solo perché il padre del conduttore di Pechino Express ha deciso di riconoscerlo solo quando aveva cinque anni.