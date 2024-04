La diciassettesima edizione del Grande Fratello è andata in archivio con il trionfo di Perla Vatiero. Negli ultimi giorni, sembra che qualcosa non stia funzionando nel vecchio gruppo di amici. Giuseppe Garibaldi e Vittorio Menozzi hanno infatti iniziato a seguire su Instagram Edoardo Sanson, ex fidanzato di Anita Olivieri, e lui ha ricambiato il follow. In particolare, il bidello calabrese è stato di fatto il migliore amico della 26enne romana (si diceva che avesse anche una cotta per lei) durante la loro avventura nella Casa di Cinecittà. Ecco perché stupisce il fatto che l’ex gieffino abbia iniziato a seguire Sanson.

Ma non è tutto. Deianira Marzano ha rivelato che una ex concorrente è stata allontanata dal resto del gruppo: “Dopo la fine del Grande Fratello, con una delle ex concorrenti si sono raffreddati i rapporti ed è stata messa da parte dagli altri gieffini perché la sua presenza era un po’ scomoda. Porverina, prima stava sempre in mezzo”. Poi, l’esperta di gossip ha aggiunto: “L’ex gieffina, a detta di amici che la conoscono bene, è molto gelosa, possessiva e invadente con tutti i suoi amici tranne che con il fidanzato. Non vuole che hanno altre amicizie ecc… Ed è proprio per questo motivo che poi viene allontanata. Tra l’altro era anche gelosa dell’amicizia di Valentina Modini con un altro amico non della tv, e parlava male della concorrente. L’iniziale del nome della gieffa allontanata dalla comitiva è A. Perché troppo azzeccosa… Sempre la gieffa pare si sia confidata con un ex inquilino/a, che dopo ha fatto tanto e dato ospitalità ecc… è stata ricambiata in questo modo”.

In virtù del fatto che Mirko Brunetti ha rivelato di essere stato ospitato a Roma a casa di Angelica Baraldi e del suo compagno, Riccardo Romagnoli, è facile dedurre che si tratti proprio di lei.