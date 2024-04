Anita Olivieri ha deciso di mettere la parola fine alla decennale storia d’amore con il fidanzato Edoardo Sanson per iniziare, tra le mura della Casa del Grande Fratello, una frequentazione con Alessio Falsone. Frequentazione che procede a gonfie vele anche lontano dalle telecamere.

Nelle ultime ore, una mossa social di due ex gieffini non è passata inosservata. Giuseppe Garibaldi, grande amico di Anita, e Vittorio Menozzi, hanno infatti iniziato a seguire Edoardo su Instagram, e lui ha ricambiato il follow. Una circostanza che spiazza soprattutto per quanto riguarda il bidello calabrese, che con la Olivieri ha instaurato uno strettissimo legame d'amicizia.

Le parole di Anita Olivieri su Edoardo Sanson

“Sono stata dieci anni con Edo, era una relazione piena di tira e molla. Sono tornata spesso sui miei passi. Prima di entrare al GF per due anni ero stata sola, poi ci siamo riavvicinati poco prima di partecipare. Io pensavo non ci fosse di meglio. Mi dicevo ‘forse la persona migliore per me è lui’. D’estate siamo stati insieme, poi è arrivato il Grande Fratello e avevo messo tutto in stand by.

Non è andata con lui, ma oggi con me c’è Alessio. Lui è stato travolgente e io ho abbassato le difese. Ero convinta di uscire e che poi avrei deciso che fare con Edo. Non mi sono preoccupata dei pericoli intorno e Ale si è inserito in maniera giocosa. Non riesco a controllarmi con Alessio. Se sono innamorata? Valuto molto l’aspetto mentale, cerco di non parlare di innamoramento, ma per lui sto perdendo la testa. Sono molto presa di lui.

Se Edo mi ha cercata? Lui non si è espresso fuori e l’ho apprezzato. Ho bisogno di parlare con lui ed è giusto sentirsi presto. Non l’ho ancora chiamato, ma lo farò. Lui ancora non mi ha scritto, ma ha sentito la mia famiglia e i miei amici, l’hanno supportato tutti”.